La Maison Cauchie, chef-d’œuvre de l’Art Nouveau, est à vendre à Etterbeek

Une des plus belles œuvres de l’Art Nouveau à Bruxelles est en vente. La maison Cauchie conçue par l’architecte Paul Cauchie, appartient désormais à la famille Desissy.

« Idéalement située en bordure du Parc du Cinquantenaire, la ‘Maison Cauchie’, une des plus belles œuvres de l’Art Nouveau à Bruxelles, érigée en 1905 par l’architecte Paul Cauchie a été rénovée dans le respect des matériaux et du caractère. Véritable joyau architectural, elle illustre l’apport de la peinture murale dans l’Art Nouveau. Derrière une façade unique décorée de sgraffites (peintures de façade), de feuilles d’or et de pilastres en bois se cache une maison jouissant d’une superficie de ± 330 m². Le sous-sol anciennement réservé aux fonctions domestiques, accueille une salle d’exposition. Le rez-de-chaussée aux murs décorés de sgraffites comprend 3 pièces de caractère, un salon, une salle à manger et une pièce arrière qui capte la lumière. Les espaces supérieurs, aménagés de fait en 2 appartements accueillaient anciennement l’espace nuit », peut-on lire dans l’annonce publiée sur Immoweb.

La maison est classée depuis 1975. Caroline Voet dit Lina, la femme de l’architecte, y a vécu jusqu’à sa mort en 1952. La fille Suzanne vend la demeure dix ans plus tard à Guy et Léona Dessicy. Pendant 15 ans, les nouveaux propriétaires entament un travail de restauration. Depuis 1994, des visites guidées sont effectuées.

Le secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine, Pascal Smet (one.brussels) a précisé à nos collègues de BX1 avoir « fait procédé à une évaluation de la maison qui ne correspond pas au prix demandé. Sans doute parce qu’une partie des propriétaires espère profiter financièrement de la vente ». Il a confié que la Région pourrait se « porter acquéreur avec le soutien de Beliris. (…) La piste de l’expropriation au profit de la Région fait l’objet d’une réflexion en cours ». Selon lui, la maison doit rester ouverte au public.

Petite précision, il faut faire une offre à partir de 1,8 million d’euros !