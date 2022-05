Woluwe-St-Pierre: le retour de la fête de l’avenue de Tervueren

Dimanche 15 mai, les communes de Woluwe-Saint-Pierre et d’Etterbeek s’associent pour organiser la fête de l’avenue de Tervuren « comme avant ».

Après l’annulation en 2020 et une fête restreinte en 2021 à cause de la crise Covid-19, cette édition 2022 mettra à l’honneur la scène artistique avec des spectacles de cirque et du théâtre.

Parallèlement à cela, de Mérode au Chien Vert, plus de 3kms d’échoppes de commerçants, de brocanteurs, d’associations et d’animations seront présents pour cette journée qui s’annonce particulièrement festive.

Parmi les moments phares de cette journée, nous épinglerons : la parade de ballons accompagnée par la fanfare Steam Machines et le brass band de l’univers steampunk – départ 11h du Cinquantenaire ; le drink officiel d’ouverture de la fête – 12h au Rond-point Montgomery ainsi que les 4 spectacles qui animeront cette édition.