«On veut terminer à la 3e place»: les Anderlechtois se sont relancés à l’Antwerp

Toutes les réactions des Mauves après ce match à sens unique.

Un triplé de Francis Amuzu (10e, 53e, 55e) et un autre but signé Joshua Zirkzee (48e) ont permis à Anderlecht de donner une leçon à l’Antwerp 0-4 et de reprendre la troisième place. Après trois journées de Champions playoffs, les Bruxellois comptent 36 points, trois de plus que leurs adversaires du jour.

Les réactions des Mauves

Amuzu. « Je pense que nous avons bien joué en équipe. Pour ma part, c’est la première fois que j’inscris un triplé dans ma carrière. J’espère que ce n’est pas fini et que je vais poursuivre sur ma lancée. Je me donne toujours à 100 % et c’est le coach qui choisit si je suis titulaire ou non. Kouamé a aussi fait un bon match, lui qui a délivré trois assists ».

Kouamé. « Amuzu mérite ce qui lui arrive. Il ne jouait pas beaucoup, mais il a gardé le moral. Je l’ai toujours soutenu, moi qui ai eu la chance de recevoir davantage de temps de jeu. Je lui parle énormément. Offrir trois passes décisives, c’est une première pour moi. Cette victoire nous permet de consolider notre troisième place à trois matches de la fin. Finir sur le podium, c’est notre objectif ».

Kompany. « J’ai déjà en tête le match de jeudi, à savoir la réception de l’Antwerp. Nous allons voir comment mes joueurs vont réagir après une si belle prestation. Il ne faut pas d’euphorie, même si ce succès nous fait beaucoup de bien. Depuis le début de saison, le RSCA fait confiance aux jeunes. L’objectif est de continuer à progresser. Je suis content de voir Amuzu marquer trois buts et Kouamé délivrer trois assist. C’est important pour leur moral. À présent, il faut essayer de garder un niveau constant. Ce premier succès en Champions Playoffs est important ».