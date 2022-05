Anderlecht en quête de confirmation contre l’Antwerp

Kouamé et les Mauves sont sous pression. - News

D’échec à passable. Tel est le bilan d’Anderlecht après 2 matches de Playoffs 1. Exécrables sur la pelouse de l’Union, les Mauves ont montré un visage plus solide contre Bruges. Une facette qui demande confirmation chez les routiniers de l’Antwerp.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Anderlecht. Après avoir mordu la poussière dans le derby bruxellois et offert un récital très courageux contre le double champion en titre, il faut désormais se coltiner la rugosité anversoise. Celle qui ne vous lâche pas, comme l’a précisé Hans Vanaken après l’ouverture des Champions Playoffs. « Je suis étonné de ne pas voir Faris Haroun à côté de moi », s’était amusé le métronome du Club de Bruges lors des interviews d’après-match. Une boutade pas si lointaine de la réalité. Se frotter aux troupes de Brian Priske, c’est s’assurer d’un match entre hommes, avec des coups, de la rage et de la sueur. « Je ne suis pas du genre à demander aux joueurs de commettre des fautes », souffle Vincent Kompany. « Par contre, j’attends d’eux de la présence dans les duels, tout en affichant une agressivité dite saine. Si tu jettes un regard sur la phase classique, il est clair que nous avons connu des difficultés face aux grosses cylindrées de la compétition. Il fallait y remédier ».

Un souhait exaucé contre le Club de Bruges. Sans forcément briller dans le jeu, la marque de fabriquer habituelle, mais en y allant franco dans les duels. Se faire respecter, en dépit de la jeunesse… « Nous ne pouvons pas avancer la même expérience que celle présente dans le vestiaire de l’Antwerp, alors nous devrons proposer autre chose pour l’emporter ».

Il faut enfin gagner

Vaincre, c’est désormais l’objectif avoué des Anderlechtois. Eux qui n’ont pas encore gagné de rencontre dans ce top 4, ni dans celui de la saison dernière. Pour franchir un cap, il va falloir empocher trois unités, peu importe la manière. « C’est évidemment un souhait mais sans dénaturer ce que nous sommes. Hors de question d’aller me battre avec les armes d’un autre. Ce qui m’importe, c’est de voir de l’évolution dans nos prestations. Des récupérations hautes, de l’énergie, des combinaisons et de la mobilité, voilà ce que j’attends sur le terrain d’une équipe très solide ».

Mais friable car peu constante. Capable de sortir des matches dits de référence ou de passer totalement à côté de son sujet. Une remarque qui vaut aussi pour Anderlecht, de quoi le voir logiquement se battre pour la troisième marche du podium avec son hôte du jour. Il va donc falloir marcher sur l’autre pour le dépasser dans la dernière ligne droite. Au physique, mais avec le plus de respect possible…