Union - FC Bruges: avantage à la fraîcheur ou à l’expérience?

L’Union St-Gilloise reçoit le FC Bruges pour la première manche du duel pour le titre.

« Je n’ai peur de personne, mais je suis sous le charme du parcours réalisé par l’Union ». Alfred Schreuder ne cache pas son respect envers un adversaire qui aura surpris plus d’une personne au fil de la saison. « Une profonde analyse a été réalisée pour définir les moyens de les embêter », poursuit le mentor du Club de Bruges. « C’est un match de haute intensité qui nous attend ».

Le statut de petit Poucet, voire de surprise, n’existe plus pour la bande à Felice Mazzu. Désormais, c’est un regard attentionné, limite craintif, qui se pose sur ses prestations. Parce qu’en dépit des tentatives d’évacuer la pression qui pèse de plus en plus sur ses épaules, l’Union est attendue au tournant. Les autres formations s’adaptent, s’efforcent de contrer une attaque dynamite et redoublent de subterfuges pour réussir à prendre le dessus. N’est-ce pas là la plus grande forme de respect qui puisse exister ? Le simple fait d’opter pour Eder Balanta afin de palier la blessure de Mats Rits veut tout dire. Installer un roc devant la défense, faire le choix de la puissance au lieu de la technique, stabiliser le cœur du jeu pour ne pas subir un raz-de-marée, tout est mis en place pour faire perdurer l’espoir de sacre dans la Venise du Nord.

L’empire du milieu

Une région qui connaît le sens du mot titre. Quoi de plus normal quand on vient de l’emporter deux fois de suite. Au début de saison, personne n’osait miser le moindre centime sur un autre champion que le Club. Dans une compétition aseptisée par la puissance brugeoise, l’USG apparaît comme un vent de fraîcheur, celui qui récolte les suffrages de nombreux amateurs du football belge. Soyons clairs, les prouesses de Denis Undav et ses partenaires ont permis à notre championnat de ne pas verser dans l’ennui. L’ogre n’est plus intouchable, de quoi donner des idées aux autres écuries désireuses de stopper une domination presque sans partage.

Toutefois, et parce que l’histoire ne retient que les vainqueurs, il va falloir terminer le dur labeur mis en œuvre depuis des mois. En prenant le dessus sur des Gazelles qui ont montré des signes de faiblesse sur la pelouse d’Anderlecht, notamment au niveau de leur ligne médiane. Un secteur qui risque de s’avérer déterminant lors de la double confrontation entre les deux meilleures formations du pays. La vitesse d’exécution des Unionistes contre la maîtrise technique bleue et noire, une opposition de style attendue par tous. Lors de la phase classique, ce sont les copains d’Hans Vanaken qui ont pris l’avantage. Dans les chiffres en tout cas, avec un 4 sur 6 quelque peu flatteur. « Nous avons eu les opportunités pour gagner ces deux parties, c’est donc rageant ». Le discours de l’Union a beau être aussi louable que réaliste, il ne peut cacher la capacité de se sublimer du dauphin. Celui qui attend ce rendez-vous avec impatience, depuis des mois, dans le but de prouver qu’il reste le roi sur ses terres nationales.

Vivement 13h30…