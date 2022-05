Les U21 d’Anderlecht visent une première Coupe de Belgique

Les éditions précédentes de la Coupe U21 ont été remportées par Bruges (2 fois) et par Genk, victorieux lors des quatre dernières campagnes.

Assurés depuis un moment d’une place en D1B la saison prochaine après avoir fini le championnat à une belle deuxième place derrière Genk, les U21 anderlechtois tenteront de décrocher la première Coupe de Belgique de leur histoire, ce samedi (15h), au parc Astrid. Quelque 3.000 personnes sont attendues pour assister à cette finale dont les Genkois seront les favoris.

Diminuée puisque privée notamment de Lissens, Debast et Sardella (blessés) ainsi que de Kana, Arnstad, Aït El Hadj et Verbruggen (retenus par Kompany pour le déplacement à l’Antwerp) ou encore de son capitaine Théo Leoni (trop âgé pour la Coupe), la formation de Robin Veldman puisera peut-être l’énergie nécessaire à un exploit dans son statut d’outsider. Par rapport à la dernière défaite en championnat face aux Limbourgeois (3-4), Stroeykens, Colassin et Sadiki viendront renforcer le groupe.