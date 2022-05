Bruxelles: deux suspects arrêtés pour vente de stupéfiants

Le samedi 23 avril, la recherche locale de la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles a arrêté deux suspects pour vente de stupéfiants.

Au square Albert Devèze, les inspecteurs ont été témoins d’une possible vente de stupéfiants. Ils avaient remarqué un particulier qui se comportait de façon suspecte, et ils ont continué à l’observer. Peu de temps après, un deuxième particulier est arrivé en trottinette électrique et un échange suspect a eu lieu.

Les inspecteurs, soupçonnant qu’il s’agisse de vente de stupéfiants, ont décidé d’intervenir. Le particulier avec la trottinette, qui s’est avéré être le vendeur, a tenté de fuir, mais en vain. Il a été arrêté un peu plus loin, en possession de 31,3 grammes de cannabis.

356 grammes

Lorsque les inspecteurs ont procédé à la perquisition du domicile du suspect à Ixelles, ils ont trouvé 356 grammes de cannabis, 40 euros, 36 sachets de conditionnement et 19,4 grammes de poudre (vraisemblablement de la MDMA). Lors de la perquisition, les inspecteurs sont tombés nez à nez avec un deuxième suspect à la porte d'entrée, qui était en possession d'une petite quantité de cannabis, emballée dans les mêmes sachets que ceux trouvés dans l’habitation.

Les deux suspects ont été transférés au commissariat pour audition, puis mis à la disposition du parquet. L'un d'eux a avoué qu'il vendait des stupéfiants depuis environ un an. Le second suspect nie toute implication dans les faits.