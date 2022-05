Un serveur du Petit Chou de Bruxelles frappe un client... pour une histoire de frites

La soirée a très mal terminé pour Kris Vander Stappen. Mercredi, il a été frappé au visage par un serveur du restaurant Le Petit Chou de Bruxelles. Il voulait manger ses frites en terrasse.

Kris Vander Stappen n’est pas prêt d’oublier sa soirée de mercredi. Il a été victime d’une agression au centre-ville. « Je viens de me faire frapper par un serveur du Petit Chou de Bruxelles parce que j’ai poliment demandé si je pouvais y manger mes frites en terrasse… », a-t-il écrit sur Facebook. « Jamais vu une agressivité aussi injuste, les tympans déchirés et le nez cassé, dans ma bien-aimée Bruxelles, Le Petit Chou De Bruxelles. Vous pouvez être fier de votre personnel… »

La porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles nous confirme que les faits, rapportés également par Bruzz. « La victime a porté plainte. La personne avait acheté des frites à côté du restaurant et s’est installée à la terrasse du restaurant. Il a reçu un coup de poing du serveur. »

« Un peu bourré »

Mais Kris Vander Stappen n’aurait pas été très calme au moment de l’incident. « Selon des témoins, il était agressif envers le serveur. Il l’a insulté verbalement », poursuit la porte-parole de la police.

Le restaurant assure que la personne était « un peu bourrée ». « On a demandé qu’il parte parce qu’il mangeait des frites chez nous. Il est parti puis il est revenu et a commencé à insulter mon collègue de ‘connard’ et de ‘sale bougnoul’ », réagit le responsable du Petit Chou de Bruxelles, qui nie l’histoire de coup. « Mon collègue ne l’a pas frappé, il l’a poussé par le coude. Il y a des caméras, tout a été filmé. » Le serveur a également porté plainte.

Le Parquet de Bruxelles suit l’affaire, l’audition est en cours. Nous n’avons pas encore réussi à entrer en contact avec la victime.