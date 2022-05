Dix vélos présumés volés retrouvés dans un box garage à Laeken

Ce lundi 2 mai 2022, la police de la zone de Bruxelles Capitale Ixelles a retrouvé dix vélos présumés volés dans un box de garage situé à Laeken.

C’est un cycliste venant de Bruges qui avait pu localiser son vélo dans un box de garage à Laeken par le biais d’un traceur GPS et a informé la police de l’endroit où se trouvait son deux-roues. Lorsque les inspecteurs ont ouvert le box de garage, ils y ont trouvé dix vélos dont les numéros de série avaient été rendus en grande partie illisibles.

Les vélos, en partie démontés, étaient tous emballés, prêts à être expédiés à l’étranger. Le propriétaire du box de garage a été identifié et entendu. Après audition, il a été relaxé. Les vélos ont été saisis et la victime brugeoise a pu récupérer son vélo. Les neuf autres propriétaires sont recherchés via la page Facebook « Page Veloflic Polbru ».