Jardin de ville, marché de fleurs et de plantes ce week-end dans le quartier européen

Une initiative de l’association des commerçants du carrefour Jean Monnet pour redynamiser un quartier dont les commerces ont beaucoup souffert de l’instauration du télétravail.

Le quartier européen est un de ceux à Bruxelles dont les commerces ont le plus souffert de la pandémie de covid et, en particulier, de l’instauration du télétravail généralisé dans les institutions européennes durant de nombreux mois. Pour redonner envie aux Bruxellois, quelle que soit leur origine, de le fréquenter, l’Association des commerçants du carrefour Jean Monnet organise Jardin de ville, un marché de fleurs et de plantes de saison destinées aussi bien au jardin qu’à l’intérieur des habitations. Il se tient sous un grand chapiteau installé rue Stévin (à côté du Berlaymont) ces vendredi et samedi 6 et 7 mai, de 10 à 21h ainsi que ce dimanche 8 mai de 11 à 16h.

Une animation qui coïncidera, et ce n’est évidemment pas un hasard, avec les journées Portes ouvertes des institutions européennes qui auront lieu ce samedi 7 mai.

Ce marché est organisé avec la collaboration du GAQ, de Schuman Square et de la Représentation de la Commission européenne en Belgique. Et le soutien de l’échevinat des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles.