Schaerbeek: Michel De Herde (DéFI) s’oppose à l’abattage rituel avec étourdissement

Cest une position sans ambiguïté que défend Michel De Herde (DéFI). Dans une vidéo publiée sur Facebook, l’échevin à Schaerbeek défend son opposition à l’abattage rituel avec étourdissement.

La vidéo ne dure qu’une minute et 33 secondes. Mais cela suffit à l’échevin schaerbeekois de l’Enseignement, Michel De Herde (DéFI), pour afficher une position claire : « Non à l’obligation de l’étourdissement. »

« Franchir la frontière entre le politique et la religion est dangereux. La séparation doit être nette afin que le politique ne se mêle pas de religion et que la religion ne s’occupe pas de politique », déclare l’élu amarante dans la vidéo. « Déroger à ce principe de base de la laïcité au nom du bien-être animal est une erreur. Alors plutôt que de rendre obligatoire l’étourdissement préalable à l’abattage, laissons le choix aux sacrificateurs et aux abattoirs de choisir les méthodes qu’ils estiment correctes et concentrons-nous surtout sur le bien-être des animaux tout au long de leur vie. »

Depuis un certain temps, l’échevin schaerbeekois entend pas mal de personnes (de toutes confessions) préoccupées par la question. C’est ce qui l’a poussé à affirmer « sans regret » son avis sur le débat qui anime le parlement bruxellois. « Quand on est un homme politique, on a le droit d’exprimer son opinion même sur des matières qui ne font pas partie de son portefeuille », affirme Michel De Herde. « Je ne suis pas dans un processus de reproche ou de déloyauté. »

Les propos peuvent surprendre d’autant plus que le bourgmestre en titre, Bernard Clerfayt (DéFI), également ministre amarante du Bien-être animal, a porté le sujet au gouvernement bruxellois. Mais la question divise trop la majorité qui a préféré la renvoyer au parlement. « Il s’agit d’une proposition d’ordonnance signée par plusieurs parlementaires de couleurs différentes. L’enjeu est entre les mains des parlementaires » réplique Michel De Herde. « Si le projet était porté par mon parti, cela aurait été plus difficile pour moi de défendre mon opinion. »