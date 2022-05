Un nouveau système d’annonce sonore externe pour les malvoyants à la Stib

Le dispositif, actuellement en déploiement, indique l’arrivée du véhicule, renseigne son numéro de ligne et sa destination. Une première en Belgique pour une société de transport public urbain.

Près de la moitié des arrêts de la Stib sont desservis par plusieurs lignes de tram et/ou de bus. Si, pour la plupart des voyageurs, cela ne pose pas de problème, il en est tout autre pour les personnes déficientes visuelles, mais aussi pour les personnes qui ne savent pas lire ou ont des problèmes de dyslexie. Impossible ou très difficile, dans ces conditions, de savoir si le bus ou le tram qui vient de s’arrêter est bien celui qu’elles doivent prendre.

Faciliter les déplacements

Pour faciliter les déplacements en transport public des personnes déficientes visuelles ou qui ont des difficultés à lire les chiffres, la Stib a installé un dispositif externe d’annonce vocale dans ses bus et trams les plus récents.

Les haut-parleurs installés à l’extérieur du véhicule renseignent le numéro et la destination de la ligne quand le véhicule est arrivé à un arrêt et qu’il ouvre ses portes. Grâce à ce système, les voyageurs qui attendent à l’arrêt, qu’il soit ou non desservi par plusieurs lignes, savent quel véhicule vient d’arriver. Une information essentielle pour les personnes déficientes visuelles, mais également pour les voyageurs distraits ou qui ont peu l’habitude de se déplacer en transport public et veulent être rassurés qu’ils embarquent bien dans le bon véhicule.

Le déploiement de ce nouveau système inédit fait partie du plan stratégique de mise en accessibilité du réseau de la Stib, en faveur des personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de la concertation qu’elle entretient avec le secteur associatif, la Stib a présenté cette innovation au CAWaB, le Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles.

« Identifier le bus ou le tram en approche peut s’avérer compliqué pour de nombreux usagers du transport public, et en particulier pour les personnes déficientes visuelles. Ce nouveau dispositif est dès lors accueilli avec enthousiasme par le CAWaB car il constitue une réelle avancée en matière d’accessibilité des transports en commun », indique Mathieu Angelo, directeur du CAWaB. La flotte équipée d’ici un mois

Tous les bus et trams récents de la Stib diffuseront ces annonces sonores externes. Cela concerne les trams T3000 et T4000, le futur tram TNG ainsi que les 5 dernières séries de bus. Ces véhicules seront équipés de ce système audio externe d’ici fin juin.

Le volume sonore des annonces a été défini afin d’être inférieur au bruit ambiant de la circulation, tout en restant audible pour les usagers. Les annonces ne seront pas diffusées tôt le matin ni tard le soir, afin de respecter la quiétude des quartiers.

« Dispositif innovant »

« Le transport public se modernise en permanence, avec toujours en ligne de mire le confort et la facilité pour les voyageurs. En stations et à la plupart des arrêts de surface, des afficheurs de temps d’attente renseignent déjà (visuellement) les prochains passages. Entendre le nom du prochain arrêt lorsqu’on est à bord d’un véhicule est aussi devenu habituel. Dès aujourd’hui, les voyageurs qui se trouvent à l’extérieur du véhicule, aux arrêts, bénéficient de la même information sonore. De quoi faciliter leurs déplacements. Ce nouveau dispositif innovant constitue un pas en avant vers un réseau plus accessible pour toutes et tous », se réjouit Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib.