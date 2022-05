La Zone de Police de Bruxelles Nord utilise des bodycams à partir du mois de mai

La Zone de Police Bruxelles Nord a acheté des caméras corporelles pour équiper les services opérationnels de première ligne en uniforme. Le déploiement au sein des unités se fera progressivement à partir de mai 2022.

Le déploiement des bodycams au sein des services opérationnels en première ligne en uniforme, qui était annoncé depuis plusieurs mois à la Police Locale PolBruNo (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse), a débuté le lundi 2 mai 2022 en Zone de Police après les dernières phases de configuration technique. « Notre Zone de Police souhaite, par l'utilisation de ces caméras corporelles, renforcer encore le professionnalisme de nos interventions policières et favoriser leur transparence, notamment en cas de plainte contre la police », déclare Olivier Slosse, préfet de Police de la Zone Bruxelles Nord.

« Une des conclusions de la phase de test menée dans la Zone début 2021 est que cet outil contribue à apaiser les relations entre les policiers intervenants et leurs interlocuteurs selon le principe de désescalade en informant en amont les citoyens de l'enregistrement de leurs faits, gestes, déclarations, etc. Le dialogue et le professionnalisme de la police agents lors de leurs interventions restent la clé de leur bonne mise en œuvre. Mais les bodycams peuvent les soutenir dans leur travail policier quotidien au profit de la population. En effet, ils permettent de déterminer de manière plus complète et visible le déroulement d'une intervention, son contexte, la dynamique de l'interaction, le comportement du citoyen et les actions prises par les policiers en vue d'une désescalade à jeter », poursuit Olivier Slosse.

Avec les caméras corporelles, qui sont visiblement portées sur le gilet pare-balles, des enregistrements vidéo et audio peuvent être effectués et des données de localisation peuvent être enregistrées. L'utilisation de ces bodycams vise également à accroître la qualité et à étayer les constats d'infractions en s'appuyant davantage sur des constats matériels (par exemple dans le cadre d'actes de violences conjugales). Les caméras peuvent être portées par les policiers, les membres d'intervention (patrouilles), les superviseurs de patrouille, les maîtres-chiens de la brigade canine, les membres de la brigade de sécurité des transports et du service centralisé de circulation.