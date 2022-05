La zone de police Bruxelles Nord utilise des bodycams à partir de ce mois de mai

La zone de police Bruxelles Nord a procédé à l’acquisition de bodycams, ou caméras piéton, en vue de doter ses services opérationnels de première ligne en uniforme.

Ce moyen, porté ostensiblement, a vocation à enregistrer les interventions de toute nature susceptibles de générer des tensions. Le déploiement dans les unités se fera progressivement à partir du mois de mai 2022. Annoncée depuis plusieurs mois dans la Police Locale PolBruNo, les dernières étapes de configuration technique franchies, la zone de police a débuté ce lundi 2 mai 2022 le déploiement des bodycams au sein de ses services opérationnels de première ligne en uniforme.

« Notre zone de police souhaite, grâce à l’utilisation de ces bodycams, renforcer encore le professionnalisme de nos interventions policières et favoriser la transparence de celles-ci, notamment en cas de plaintes contre la Police. », indique Olivier Slosse, chef de corps de la Zone Bruxelles Nord. Il poursuit : « Une des conclusions de la phase de test réalisée dans la Zone début 2021, est que cet outil contribue à apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs selon le principe de la désescalade en informant préalablement ces derniers de l’enregistrement de leurs faits, gestes, propos… Le dialogue et le professionnalisme des policiers lors de leurs interventions restent les clés de la bonne réalisation de celles-ci. Mais les bodycams peuvent venir en appui du travail quotidien des policiers au service de la population. Elles permettent de rendre visible de façon plus complète le déroulement d’une intervention, son contexte, la dynamique de l’interaction, le comportement du citoyen, les actions entreprises par les policiers pour favoriser la désescalade. ».

Enregistrement vidéo

Portées de manière visible sur le gilet pare-balle, ces bodycams permettront l’enregistrement vidéo, l’enregistrement audio ainsi que la conservation des données de localisation. L’utilisation des caméras piétonnes vise également à augmenter la qualité et étayer les constatations d’infractions en augmentant le recours à des constatations matérielles (par exemple, dans le cadre de faits de violence intrafamiliales). Les caméras pourront être portées par les policiers, membres de l’Intervention (les patrouilleurs), les Superviseurs de patrouille, les maitres-chiens de la Brigade Canine, les membres de la Brigade de Sécurisation des Transports en Commun et le Service de Trafic Centralisé