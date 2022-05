25.000 visiteurs pour la 38e édition de la foire d’art contemporain «Art Brussels»

La 38e édition de la foire d’art contemporain «Art Brussels» a attiré 25.000 visiteurs cette année.

Après une interruption de deux ans en raison de la pandémie, la 38e édition de la foire internationale d’art contemporain «Art Brussels» a attiré près de 25.000 visiteurs entre le 28 avril et le 1er mai sur le site de Tour & Taxis, soit une fréquentation proche des niveaux pré-pandémiques, annoncent les organisateurs mardi dans un communiqué. L’événement a cette année réuni 157 galeries de 26 pays.

La foire a accueilli plus de 30 groupes de musées et de collectionneurs, dont ceux du Centre Pompidou (Paris), de la Fondation Boghossian (Bruxelles) ou encore du Tate (Londres).

Les galeries sont elles arrivées en force et ont présenté un mélange unique d’artistes établis et de talents émergents dans les sections Prime (artiste confirmé), Discovery (artistes émergents), Rediscovery (artistes méconnus, sous-estimés ou oubliés), Invited (galeries émergentes) et Solo (travail d’un artiste).

«L’esprit de découverte qui fait la renommée d’Art Brussels a été renforcé cette année par un nombre record de stands Solo, dont beaucoup ont été installés par les artistes eux-mêmes», expliquent Anne Vierstraete et Nele Verhaeren, co-directrices d’Art Brussels. «Cette semaine a été incroyable et nous sommes extrêmement reconnaissantes pour tous ceux qui ont contribué à son succès.»

La prochaine édition d’Art Brussels aura lieu du 20 au 23 avril 2023 à Brussels Expo, en face de l’emblématique Atomium.