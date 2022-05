Pierre Bertrand et Simon Gronowski deviennent citoyens d’honneur de Woluwe-St-Lambert

La cérémonie a eu lieu ce lundi 2 mai dans la salle du conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert.

Pierre Bertrand est un artiste né à Ixelles en 1933. Nombre de ses créations les plus connues sont présentes dans l’espace public à Woluwe-Saint-Lambert, dont il est citoyen depuis plus de 80 ans, notamment La Ronde enfantine (1955) à l’école Van Meyel, Les Constellations (1958) dans la cité jardin éponyme et Le Folklore (2014), au clos Albert Marinus. Son œuvre, poétique et joyeuse, célèbre la vie.

Simon Gronowski est né en 1931 et est à la fois avocat au barreau de Bruxelles, président de l’Union des déportés juifs en Belgique, pianiste de jazz et témoin de la Shoah. En 1943, alors qu’il est emmené vers le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, trois résistants du Groupe G arrêtent le train du XXe convoi dans lequel il se trouve et parviennent à ouvrir quelques portes. Il pourra s’en évader. Depuis 30 ans, il ne cesse de multiplier les conférences, en Belgique et à l’étranger, dans de nombreuses écoles, afin de témoigner de l’histoire de sa famille juive et d’éveiller les jeunes générations à l’importance du devoir de mémoire.

Entourés de leurs proches, c’est avec une émotion partagée par l’ensemble des participants à la cérémonie que le titre de Citoyen d’honneur a été remis à chacun d’eux par le bourgmestre.