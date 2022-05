Guillaume Gillet sur les tablettes du RFCL et d’Anderlecht... pour jouer avec les U21

Le 30 juin prochain, Guillaume Gillet en aura fini avec son contrat qui le lie à Waasland-Beveren (D1B). Le club n’a pas réussi son pari de la remontée en D1A.

À 38 ans, l’ancien joueur d’Anderlecht et du SC Charleroi (notamment) est très attentif à ce qui se passe du côté du RFC Liège, le club de son cœur, qui va disputer du 8 au 25 mai, le tour final de Nationale 1.« Arrêter ou poursuivre ma carrière ? Je sens que j’ai encore la force physique et mentale pour donner le meilleur de moi-même en foot », glisse le médian. « J’ai quelques offres devant moi et le retour à Liège fait partie des pistes les plus chaudes. Je suis en contact toutes les semaines avec le président… »

Selon nos informations, l’autre offre émanerait d’Anderlecht, qui verrait bien son ancien joueur évoluer au sein de son équipe de U21 (deux trentenaires sont permis), appelée à évoluer en D1B, la saison prochaine (comme les U21 de Bruges, Genk et du Standard). Il n’est donc toutefois pas question d’occuper le rôle de T2, comme l’annonçait précédemment une rumeur.

« On verra si tout ça aboutit à quelque chose, mais je vais me décider dans les prochaines semaines car je n’ai pas envie de faire traîner la situation. »

En attendant, le Liégeois va se reposer en incluant, de temps à autre, une partie de padel avec son partenaire Kevin Mirallas. Guillaume Gillet a notamment investi, avec Steve Darcis, dans un tout nouveau complexe situé à Saint-Georges, entre Huy et Liège. « Avant, quand on me parlait de padel, j’imaginais une planche sur l’eau », sourit le Liégeois, en référence au… paddle, le sport de glisse nautique. « C’est mon cousin qui m’a fait découvrir ce sport, juste avant le confinement. Et durant le confinement, comme on ne pouvait plus faire grand-chose, j’ai un peu plus joué et je m’y suis accroché, jusqu’à investir à Saint-Georges, avec Steve ! »