Nouvelle rassurante à Anderlecht: la blessure de Zirkzee est moins grave que prévu

Plus de peur que de mal pour le Néerlendais qui est sorti sur blessure face au Club de Bruges.

Joshua Zirkzee, sorti dimanche à la pause en raison d’une blessure à l’aine et au quadriceps, a passé des examens rassurants ce lundi. Le Néerlandais ne souffre pas d’une déchirure musculaire et il n’est pas exclu qu’il puisse tenir sa place dimanche prochain à l’Antwerp.

On notera que Verschaeren et Refaelov avaient surtout été tenus à l’écart par souci de précaution à l’occasion du Topper mais qu’ils devraient, eux aussi, pouvoir être alignés au Bosuil. Au même titre que Francis Amuzu, qui souffrait de crampes le week-end dernier. Seuls Ashimeru, Sardella et Debast restent bloqués à l’infirmerie.