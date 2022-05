Ganshoren: une soirée caritative pour aider l’Ukraine

Après le succès de la soirée en aide pour le Liban en 2020, l’ASBL « Be local to help » lance une nouvelle soirée caritative le 5 mai pour aider l’Ukraine. Et il reste quelques places.

Après un repas en soutien pour le Liban en 2020 suite à l’explosion sur le port de Beyrouth, l’ASBL « Be local to help » a décidé d’organiser un nouveau repas caritatif pour aider cette fois-ci le peuple ukrainien.

« Le repas est prévu le jeudi 5 mai. La soirée est baptisée : « Eat local to help Ukraine ». Pour cette deuxième édition, nous avons fait appel aux mêmes chefs à savoir Maxime Maziers pour le repas et Manuel Logghe pour le dessert. Les deux chefs ont préparé un menu pour le tarif de 65 euros. Les bénéfices seront reversés au consortium 12-12 », précise Stéphane Obeid, qui organise l’événement et qui est par ailleurs échevin à Ganshoren.

Pour ceux qui désirent participer à la soirée, il reste encore une dizaine de places. Et les inscriptions peuvent se faire par e-mail à l’adresse belocaltohelp@gmail.com.

« La volonté est de dévoiler le montant des bénéfices pendant la soirée. Pour le Liban, nous avions obtenu 6.700 euros », conclut Stéphane Obeid.