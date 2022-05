Terri Hoyoux disculpe son co-accusé bruxellois du meurtre d’Anita Lekeu

Terri Hoyoux, accusé du meurtre d’Anita Lekeu à Wanze en 2019, a disculpé ce lundi Grégory Baudin, qui comparaît à ses côtés devant la cour d’assises de Liège. Selon ses aveux, le Bruxellois de 23 ans ignorait qu’il venait de tuer la victime.

Terri Hoyoux, accusé d’avoir commis le meurtre d’Anita Lekeu le 25 octobre 2019 à Wanze pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité, a confirmé ses aveux lundi lors de son interrogatoire devant la cour d’assises de Liège. Il a aussi affirmé que Grégory Baudin, un Bruxellois de 23 ans, n’est pas lié au meurtre de la victime et qu’il ignorait que celle-ci avait été tuée lors du cambriolage.

Terri Hoyoux, un habitant de Braine-l’Alleud âgé de 26 ans, et Grégory Baudin, un Bruxellois âgé de 23 ans, sont accusés d’avoir commis un meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité. Les faits s’étaient déroulés le 25 octobre 2019 à Wanze au préjudice d’Anita Lekeu, une dame âgée de 69 ans.

Interrogé par la présidente Wilmart, Terri Hoyoux a raconté son parcours de vie et les nombreux vols qu’il a commis durant son existence. L’accusé a révélé que c’est lui qui a eu l’idée de commettre un vol chez Anita Lekeu et d’entraîner Grégory Baudin dans son plan.

Un butin de 500 euros…

« Je lui ai dit que je connaissais la victime, mais pas que j’avais un lien de parenté avec elle. Il fallait notamment voler de l’or et la voiture. Nous sommes partis en train vers Huy. J’ai dit à Baudin d’attendre dans le jardin pendant que je suis entré dans la maison, prétextant y dormir pour y entrer facilement », a exposé Terri Hoyoux.

Selon Terri Hoyoux, Anita Lekeu lui a fait des reproches sur son style de vie. Il dit avoir été vexé. « Elle m’a fait voir mon échec et ma vie à la rue. Ce sont des mots qui m’ont blessé. J’ai vu rouge et j’ai « pété un câble ». Une colère est montée en moi. C’est comme si je ne me suis plus appartenu. J’ai serré mes mains autour de son cou. Elle m’a demandé pourquoi et j’ai continué à la serrer. Tout ce que je voulais, c’est le silence. Qu’elle cesse ses reproches. Ce n’était pas pour la tuer », a détaillé l’accusé.

Après cette première phase, Terri Hoyoux est descendu dans la cuisine pour s’emparer d’un couteau. Il a rejoint la victime pour lui porter des coups.

« Je me vois porter les coups de couteau, je suis toujours dans le même état de colère. Je me souviens de trois, quatre ou cinq coups de couteau, mais pas de quinze. Je ne sais même pas pourquoi je mets ces coups de couteau. J’étais toujours dans ce même état de colère. Je ne sais pas ce qui m’a animé. A la vue du sang qui coulait, je suis revenu à moi », a annoncé Terri Hoyoux.

Grégory Baudin. - Belga

C’est après cette scène fatale à la victime que Terri Hoyoux est allé ouvrir la porte à Grégory Baudin. Terri Hoyoux affirme qu’il n’a pas informé Grégory Baudin de l’homicide qu’il venait de commettre. Les deux accusés ont alors volé divers objets, des bijoux et la voiture de la victime avant de repartir vers Bruxelles. Les objets volés ont été revendus pour un montant de 500 euros.

« J’ai honte d’être devenu le meurtrier d’Anita Lekeu. Je suis triste d’avoir fait cela, rien ne le justifie », a ajouté l’accusé.