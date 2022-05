Dimanche matin vers 09h35, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour l’incendie d’un groupe de ventilation sur le toit du Lidl, rue Haute à Bruxelles.

Un supermarché au rez-de-chaussée et quatre étages d’appartements composent le bâtiment. La propagation des flammes a pu être évitée grâce à l’intervention rapide et efficace des pompiers. Il n’y a pas de blessés et tous les appartements restent habitables.

Robert Decock