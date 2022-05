Berchem-Sainte-Agathe: Marc Hermans remplace Jean-François Culot à la tête du CPAS

Jean-François Culot a, comme il l’avait prévu en début de législature, posé le choix d’une démission à mi-mandat à ses 65 ans. En sa séance du 27 avril, le conseil du CPAS a désigné Marc Hermans (Liste du bourgmestre) comme nouveau président.

Jean-François Culot quitte le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe après 15 ans au sein de l’institution et 13 ans en tant que président, un président qui a osé créer et qui s’est impliqué dans un grand nombre de projets réalisés pour la communauté berchemoise.

« Je suis pleinement confiant : je sais - à travers les personnes qui l’anime – que notre CPAS ne faillira jamais aux missions sociales qui lui sont dévolues et qu’il les assurera, toujours, dans le respect de la dignité de tous nos concitoyens. Ce fut donc une belle aventure ! », énonce Jean-François Culot.

Le conseil du CPAS en date du 27 avril 2022, a donc élu suite à la démission de Jean-François Culot, un nouveau président : Marc Hermans, issu du mouvement citoyen Berch’m, élu sur la Liste du Bourgmestre (LB).

Âgé de 56 ans et habitant la commune depuis plus de 50 ans, il n’est pas novice dans son engagement au service de notre commune et de ses habitants tant dans le monde associatif berchemois que politique. Son parcours politique débute à l’âge de 23 ans quand il fut le benjamin des députés au parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et s’est poursuivi dès 1997 jusqu’à aujourd’hui au conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe où il siège comme conseiller depuis 25 ans.

« C’est un honneur de reprendre la main, je suis enthousiaste à l’idée de présider et de continuer à innover et à mettre en œuvre de nouveaux projets pour notre CPAS ! » ajoute Marc Hermans, nouveau président du CPAS.