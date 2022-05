Deux chocs au sommet en quatre jours pour l’Union Saint-Gilloise

Vidéo

Le sprint final est plus que jamais lancé.

Après le 0-0 entre l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise, dimanche après-midi, le second match de la deuxième journée des Champions playoffs a vu Anderlecht et le FC Bruges se quitter sur le même score (0-0) en soirée, un cinquième partage lors de leurs six dernières rencontres. Au classement, les Brugeois (40 points) sont toujours à trois points de l’Union (43 points) et Anderlecht, 4e, compte 33 points, tout comme l’Antwerp.

La course au titre va tout de même prendre un tournant décisif dans les prochains jours en D1A. Et pour cause, l’Union Saint-Gilloise va croiser le fer à deux reprises en quatre jours avec le FC Bruges.

Troisième journée

Dimanche 8 mai 13h30

Union – FC Bruges

Dimanche 8 mai 18h30

Antwerp – Anderlecht

Quatrième journée

Mercredi 11 mai 20h30

FC Bruges – Union

Jeudi 12 mai 20h30

Anderlecht – Antwerp

Cinquième journée

Dimanche 15 mai 13h30

Antwerp – FC Bruges

Dimanche 15 mai 18h30

Anderlecht – Union

Sixième journée

Dimanche 22 mai 18h30

FC Bruges – Anderlecht

Dimanche 22 mai 18h30

Union – Antwerp

Le classement général

1. Union SG* 2 1 0 1 3 1 43

2. FC Bruges 2 1 0 1 1 0 40

3. Anderlecht 2 0 1 1 1 3 33

4. Antwerp* 2 0 1 1 0 1 33

* : 0,5 point d’arrondi à retirer en cas d’égalité.