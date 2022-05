Vincent Kompany après le nul d’Anderlecht: «Je peux être fier de mes joueurs»

Anderlecht a partagé l’enjeu face au Club de Bruges (0-0) ce dimanche au Lotto Park, à l’occasion de la deuxième journée des Champions Playoffs 1.

Après le 0-0 entre l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise, dimanche après-midi, le second match de la deuxième journée des Champions Playoffs a vu Anderlecht et le Club de Bruges se quitter sur le même score (0-0) en soirée, un cinquième partage lors de leurs six dernières rencontres. Au classement, les Brugeois (40 points) sont toujours à trois points de l’Union (43 points) et Anderlecht, 4e, compte 33 points, tout comme l’Antwerp.

« On jouait à la maison, contre le Club de Bruges, c’est clair qu’on voulait les trois points et qu’on ne peut pas être content si on ne les a pas », confiait Vincent Kompany au micro d’Eleven Sports à l’issue de la rencontre. « Mais aujourd’hui, on avait besoin de plus que trois points, on avait besoin de retrouver une équipe qui se bat, à l’image de ce qu’on veut être. On n’a pas la qualité de Bruges, mais on a des joueurs qui peuvent jouer au football. Je peux être fier de mes joueurs. Ce genre de prestations peut faire effet de déclic. L’équipe est restée calme, on a eu du répondant. On s’est fait abattre très souvent mais l’équipe est restée concentrée sur ce qu’il fallait faire pour rebondir. »

Les blessures de Yari Verschaeren et de Lior Refaelov n’étant pas résorbées, Vincent Kompany a fait appel à Francis Amuzu et à Kristian Arnstad, 18 ans, qui n’avait été titularisé qu’une seule fois jusqu’ici le 10 octobre 2020 précisément contre le Club de Bruges. « Arnstad, il s’était fait manger en tant que joueur lors de son premier match il y a un an et demi contre Bruges, moi je m’étais fait manger en tant que coach. Mais à l’époque, j’avais dit que ce garçon ferait la plus belle carrière de tous les joueurs sur le terrain ce jour-là. Il est resté calme. »