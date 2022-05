Montées, descentes, barrages: tous les verdicts en N1, D2 et D3

Le RFB (en vert) n’est pas encore certain de rester en N1. - Eric Ghislain

Finalement barragistes en N1, les Francs Borains pourraient se maintenir si Mouscron n’obtient pas sa licence. L’Olympic ne jouera pas le tour final suite aux résultats de ses concurrents. Et puis, on fait aussi un tour complet en D2 et en D3...