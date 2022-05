Les joueurs de l’Union après le nul à l’Antwerp: «Comme si on avait perdu 2 points»

L’Union Saint-Gilloise aurait pu l’emporter à l’Antwerp dimanche mais l’équipe de Felice Mazzu, pourtant peu à son aise lors des 45 premières minutes, n’est pas parvenue à convertir l’une de ses nombreuses occasions dans le dernier quart d’heure.

Anthony Moris se voulait positif à l’issue de la rencontre, malgré les occasions manquées par ses coéquipiers dans la dernière demi-heure. « Venir prendre un point à Anvers, cela ne procure pas spécialement un mauvais sentiment », déclarait-il. « Tout le monde avait donné cette équipe comme étant la plus faible de ces playoffs, en disant même qu’elle n’y avait pas sa place. Mais quand on voit les individualités dont les Anversois disposent, l’esprit combatif qu’ils mettent dans les matches tout en s’appuyant sur leur gros public, je pense qu’ils vont donner du fil à retordre aux autres équipes. On l’a notamment vu la semaine passée où Bruges a marqué sur un coup de chance. Alors, venir chercher un point au Bosuil, ce n’était peut-être pas l’objectif de départ car on joue tous les matches pour les gagner. Mais parfois, il faut pouvoir s’en contenter. »

Un point acquis au terme d’une toute grosse bataille. « L’Antwerp nous l’a imposée, car les Anversois jouaient homme contre homme. Tu rentres alors dans un combat physique, où l’agressivité est toujours présente de leur côté. Mais dans l’ensemble, on a bien répondu et bien défendu. »

L’international luxembourgeois pouvait aussi, à titre personnel, être fier de sa prestation, lui qui a réalisé quatre arrêts de grande classe. Mais il restait toutefois humble. « Je suis là pour faire le travail, je suis payé pour ça. J’ai pris beaucoup de plaisir dans cette ambiance chaude mais correcte. C’était très agréable. Et puis, si je peux arrêter l’un ou l’autre ballon, cela fait plaisir...

Casper Nielsen déçu

Casper Nielsen, lui, était très déçu au moment de rejoindre les vestiaires. Et il ne le cachait pas. « C’est comme si on avait perdu deux points », lâchait-il. « Toutefois, je suis sûr que ce lundi, lorsqu’on regardera le match à tête reposée, on verra qu’on a fait une bonne prestation, qu’on a bien défendu et qu’offensivement, on a fait ce qu’il fallait pour gagner. »

Mais pour l’emporter, il aurait fallu mettre au moins un ballon au fond des filets. « Il y a des matches où tu as peu d’occasions et tu l’emportes. Et puis, il y a des matches comme celui de ce dimanche où tu as beaucoup d’opportunités et tu ne scores pas. C’est comme ça. Nous devons maintenant continuer à travailler dur », déclarait encore, un brin fataliste, le médian saint-gillois.

Un joueur qui se refusait par contre à pointer du doigt l’un ou l’autre de ses coéquipiers après les occasions manquées. « Je ne veux blâmer personne. On gagne, on perd ou on fait match nul ensemble. Évidemment, lorsque tu es premier du classement, tu veux tout gagner. Mais je suis persuadé que, si on rejoue cette rencontre dix fois, on la gagnera à neuf ou dix reprises. On doit maintenant relever la tête. Et se dire qu’un point, ce n’est pas si mal que cela. »

Nielsen et ses coéquipiers sont désormais tournés vers la double confrontation face à Bruges, qui se déplaçait à Anderlecht ce dimanche soir. « On a notre sort entre les mains. Mais on doit surtout se focaliser sur nos prestations. Le plus important, c’est que celle contre l’Antwerp a été très consistante. »