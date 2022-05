Le stationnement à Bruxelles et les tarifs de Proximus changent le 1er mai

Mai est marqué par deux grands changements pour les Bruxellois. Le nouveau plan de stationnement de Bruxelles-Ville entre en vigueur et Proximus augmente ses tarifs.

À chaque mois, ses nouveautés. Le nouveau plan de stationnement entrera en vigueur le 1er mai sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Les principaux changements ont trait à la durée du règlement appliqué jusqu’à 21h00 – comme dans plusieurs communes voisines – et non plus 18h00 ; et au tarif de la carte de riverain en hausse pour le deuxième véhicule du ménage (110 euros au lieu de 50).

Ce plan de stationnement divise le territoire en quatre zones de stationnement : bleue, verte, grise et rouge. Pour les personnes sans carte de stationnement, celui-ci sera payant dans les zones grises et vertes, mais gratuit et limité à 2 heures en zone bleue, sur présentation du disque de stationnement, précise la Ville de Bruxelles.

Proximus revoit ses tarifs

Proximus augmentera encore ses prix en mai, a annoncé en mars l’entreprise télécom. La société justifie cette nouvelle hausse tarifaire par des frais plus importants pour les salaires et ses équipements technologiques.

Proximus avait déjà augmenté les tarifs d’une série de packs en janvier. En mai, ce sont les offres « Flex » et « Epic’ ainsi que les packs « Business Flex » qui deviendront plus cher, de l’ordre de 3 à 4 euros par mois, soit des augmentations de plus de 6 %.

« Les tarifs qui ont connu une augmentation en janvier ne seront quant à eux pas augmentés », assure l’entreprise.

Proximus a, par contre, décidé de diminuer de 2,5 euros par mois le prix de son offre d’accès à internet d’entrée de gamme, pour « soutenir les ménages les plus impactés par l’inflation ».