Pour l’Union, c’est une question de mental

Sur le terrain de l’Antwerp, les Unionistes ne dérogeront pas à leur philosophie, en prenant du plaisir et en mettant de l’impact sur un adversaire qui doit une revanche à ses supporters…

Nous sommes le 5 février dernier et le Bosuil gronde, car leurs favoris viennent de prendre une leçon de la part des joueurs de l’Union, dans tous les compartiments du jeu, au niveau de l’envie et en termes tactiques. Si de nombreux matches ont été bien gérés par les Unionistes, ce déplacement a fait du bruit parce que les observateurs attendaient le leader au tournant, lui prédisant des moments compliqués face aux grosses cylindrées. Résultat des courses, il s’est promené sur le terrain de l’un des mastodontes de notre compétition. « Je l’ai déjà dit, le simple transfert de Radja Nainggolan correspond au budget de tout mon vestiaire », ironise Felice Mazzù. « Mais quand mes gars sont concernés, ils peuvent être performants. Et il faudra l’être encore jusqu’à la fin… »

Pour poursuivre un rêve qui pourrait rapidement devenir une réalité. « Toutes les équipes du Top 4 doivent remporter leurs matches pour ne pas tomber dans la déception. Cela vaut pour nous, mais aussi pour Bruges, Anderlecht et l’Antwerp. J’entends parfois que le dernier cité est actuellement le moins fort de ces playoffs mais je ne suis pas d’accord. C’est une formation avec des qualités immenses, dans toutes les zones du terrain. Elle n’a pas récolté les fruits de son labeur à Bruges et donc, elle voudra réparer cet affront, qui plus est à la maison. Ce sera donc une rencontre différente de ce que nous avons connu lors de la phase classique. »

Fraîcheur mentale

Un groupe qui ne plane pas. Pas encore du moins… Si les mots « champions » et « couronnement » ne sont plus tabous, ils n’ont pas pris le dessus sur les émotions d’un groupe peu mature au niveau du palmarès. « Nous savons faire la part des choses. Après le succès contre Anderlecht, la fête n’a pas été énorme. Quelques cris, plusieurs chants, avant que chacun ne rentre chez lui, en étant concentré sur son objectif, celui qui est devenu palpable mais encore lointain. »

Pour exulter, il faudra écarter le Club de Bruges, l’autre formation en forme. L’adversaire le plus coriace, celui que l’Union n’a pas réussi à vaincre cette saison. « Je ne veux pas parler d’eux, car nous avons d’abord l’Antwerp à affronter », coupe le mentor. « Chaque chose en son temps… » De manière prudente, presque feutrée, la bande à Felice avance, entre confiance et détermination. « J’ai toujours dit que le plus important se trouvait dans la tête des joueurs. Tu peux les harasser de théorie ou de vidéos, cela n’aura pas d’impact si l’envie n’est pas présente. On dit parfois que je suis un coach à l’ancienne mais je suis encadré par des personnes qui analysent toutes les datas, tant chez nous qu’au niveau des autres formations. Cela dit, et même si nous pouvons anticiper de plus en plus d’éléments, l’intensité sera toujours déterminante »