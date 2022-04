Igor de Camargo fait ses adieux au football professionnel: «Ma dernière danse»

Le match entre Seraing et le RWDM sera le dernier d’Igor de Camargo.

Cette rencontre sera particulière à plus d’un titre. Alors que le RWDM ne part pas favori de cette manche retour des barrages pour accéder à la D1A, ce sera également le dernier match professionnel d’Igor de Camargo. Apprécié partout où il est passé, le joueur a publié un post sur Instagram pour annoncer ses adieux au monde pro : « Un rêve d’enfant devenu réalité. Devenir footballeur professionnel était le rêve de tout enfant brésilien. Aujourd’hui, je peux dire que j’ai réalisé mon rêve. (…) J’entre sur le terrain pour mon dernier match, j’entre sur le terrain pour « ma dernière danse », parce que pour moi, jouer au foot, c’est comme danser une bonne samba, c’est la joie. J’ai fait de mon hobby mon travail et j’ai l’impression de n’avoir jamais travaillé car j’aime ce que je fais et je l’ai fait de tout mon cœur. (…) »

L’ancien joueur du Standard, notamment, a également précisé avoir un seul objectif pour ce dernier duel. « Dans cette dernière danse, tout comme la première, j’ai un objectif : aider l’un des clubs les plus traditionnels de ma chère Belgique à avoir sa place dans l’élite d football belge. Le RWDM aura toujours une place spéciale dans mon cœur et j’espère que cela peut aider à y arriver. »

Les mots sont dits et c’est à Seraing de s’en méfier, désormais…