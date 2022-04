Frédéric François présente son nouvel album «En duo»: «Je connais la ligne rouge…»

Vidéos

Son album « En duo » est sorti. Fredo François y réunit ses anciens copains (Voulzy, Dave, Adamo…) et une nouvelle génération de chanteurs (Elsa Esnoult, Jean-Baptiste Guégan) pour revisiter ses tubes, indémodables.

Frédéric, vous êtes aujourd’hui un des rares artistes qui peut se targuer d’avoir fêté ses 50 ans de carrière en étant toujours au top. Pourtant, vous avez connu un passage à vide, avec l’arrivée du disco dans les années 70. Qu’avez-vous retenu de cette période professionnellement plus difficile ?

D’abord, on vit ça très mal. Parce que vous vendez des millions de disques et toute cette génération est balayée d’un coup. Tout le monde ne parle que du disco et tout le reste n’a plus sa place en radio. J’ai alors sombré dans une maladie qui est la spasmophilie, qui se répercute dans le temps. On me disait qu’une émission était annulée, qu’il n’y avait plus de concerts parce que le producteur était parti… Je ne comprenais pas. J’ai mis du temps à comprendre en tant que musicien comment se faisaient les succès romantiques dans les autres pays. La solution était toute simple : il suffisait d’abandonner les violons et tout ce qu’on mettait dans les années 70 pour se mettre au goût du jour et utiliser les boîtes à rythme, les samplers. Et là, j’ai recommencé à faire des chansons comme « Aimer » ou « Mon cœur te dit je t’aime », sans musicien… Toutes les années 80, j’ai donc utilisé les sons du disco au service de la chanson romantique. C’est là que j’ai compris qu’il y avait une façon de se renouveler.

Sans se dénaturer et sans perdre ses fans…

Exactement. Je connais cette ligne rouge à ne pas dépasser pour ne pas me dénaturer. Le public ne se retrouverait pas. Le public a une image de moi, il m’aime parce que je ne suis pas comme les autres.

Personne n’a jamais en effet essayé de copier Frédéric François…

En fait, ça vient de l’enfance. J’ai été bercé par mon père qui chantait par nostalgie toutes ces chansons napolitaines d’amour. Comme Johnny a lui été bercé dans le rock. Je veux dire par là qu’on ne s’invente pas chanteur romantique, ni rockeur. Ça nous poursuit depuis l’enfance, ça nous marque. Et ça se concrétise à l’âge adulte. Au début, on m’avait obligé à faire des chansons qui avaient été des succès dans d’autres pays. Et quand j’ai tapé du poing sur la table, pour dire que je voulais faire une chanson à la napolitaine avec des mots d’amour qui tapent dans le cœur, ça a été « Je n’ai jamais aimé comme je t’aime » et à partir de là, tout a démarré !

Et aujourd’hui vous comptez parmi les artistes qui vendent encore des disques, parce que votre public est très attaché à l’objet physique…

J’ai encore un public qui veut offrir l’objet et collectionner les photos, les paroles. Je n’ai pas un public qui télécharge, même si on y arrive petit à petit.

Vos fans sont très attachées à vous. Certains portent des tatouages à votre effigie…

Il y en a beaucoup ! Un jour, on avait répertorié toutes ces tatouées dans le « Fredo Mag ». Je me souviens d’une fan qui est tatouée sur le mollet « parce qu’au moins ça va se voir ! », m’avait-elle dit.

Il y a les fans et il y a la femme de votre vie, Monique…

C’est mon socle. Je n’aurais jamais écrit ce que j’ai écrit et je ne serais pas qui je suis si elle n’avait pas été là. Elle a été la première à m’encourager.

Cela ne l’a jamais gênée toutes ces fans, parfois un peu pressantes, autour de vous ?

Je me suis posé la question bien souvent. C’est pour ça que je dis que c’est Monique qu’il faut applaudir. Est-ce que beaucoup de femmes auraient supporté tout ça ? Elle était capitaine à bord quand je n’étais pas là, elle s’occupait de tout, des enfants. Elle m’a toujours dit être fière que j’aie un public féminin. Peut-être elle a dû souffrir, sûrement même. Mais elle ne l’a jamais montré. Encore aujourd’hui, elle m’encourage si elle voit que j’ai une inquiétude.

Un duo avec Laurent Voulzy. - DR

Quand vous êtes à la maison, en famille, est-ce que, comme beaucoup d’artistes, la scène vous manque ?

Elle peut manquer, mais soyons raisonnables… La vie passe tellement vite. Est-ce qu’on passe toute une vie à courir, en laissant sa femme et ses enfants pour ne s’occuper que de son métier ? Ça, ça ne me va pas trop. Je suis content quand je suis présent à la maison. Je savoure le temps à la maison. Et est-ce que ma femme n’a pas le droit de profiter de la vie, est-ce que le temps qu’il nous reste, on ne devrait pas en profiter un peu plus ? Pas arrêter, mais s’organiser pour que je consacre plus de temps à ma femme. Ce temps qu’il nous reste, on veut le vivre pleinement. Mais ce n’est pas une raison pour délaisser le public non plus.