La Maison de l’histoire européenne expose 100 ans d’affiches à Bruxelles

L’exposition «Quand les murs parlent !» a été ouverte vendredi à la Maison de l’histoire européenne, située dans le parc Léopold à Bruxelles, par la présidente du parlement européen Roberta Metsola. Elle sera accessible gratuitement dès ce samedi.

La Maison de l’histoire européenne expose quelque 150 posters, issus de la collection de ce musée de l’Europe qui en compte plus de 5.000, sont présentés ensemble pour refléter des tendances qui ont fleuri dans la sphère publique des différents États membres ces 100 dernières années. L’exposition « Quand les murs parlent ! » est accessible gratuitement du 30 avril au 13 novembre prochain.

Perikles Christodoulou, le curateur de l’exposition, a remarqué que les posters ont servi à informer, à éduquer, mais aussi à manipuler : «Ils ont dominé l’espace public, attirant notre attention et nous confrontant avec les idées de notre temps».

Roberta Metsola a vu dans les publicités pour des destinations étrangères des fenêtres sur l’Europe et le monde incitant à visiter leurs beautés sous des climats pacifiques, avant de parler de l’usage de la force des images en des temps plus sombres. «En guerre, les posters sont une des principales armes de propagande pour diffuser une morale, déshumaniser l’ennemi ou atteindre des objectifs de campagne», a souligné la présidente du parlement européen. «En Ukraine aujourd’hui, une jeune artiste continue de créer des posters pour aider à garder la flamme intérieure allumée. En Russie et en Biélorussie, des personnes protestent en rue en utilisant des affiches vierges comme medium».

L’exposition mêlera des images politiques, culturelles, ou encore des publicités issues de la sphère économique. Il y sera question de la construction européenne, mais aussi des moments de crise et d’unité que les citoyens ont traversé, des frontières et des ponts créés ou encore d’activisme et de protestation.