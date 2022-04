Toots Thielemans accueille les internautes dans une fanfare de couleurs sur Google

Orange, bleu, noir, quelques notes de jaune et de rose… Toots Thielemans fait swinguer en couleurs la page d’accueil de Google vendredi. Le célèbre jazzman belge aurait eu 100 ans ce 29 avril.

Le logo revisité du moteur de recherche illustre l’harmoniciste entouré d’une symphonie d’instruments : guitare, trompette, piano, saxophone et batterie sont au diapason pour célébrer le ket des Marolles devenu star internationale. Toots Thielemans, décédé en 2016, aura joué avec d’autres grands noms tels que Quincy Jones, Peggy Lee ou encore Sting.

Entre jazz manouche, cool ou latin, swing et bebop, le virtuose a enregistré 21 disques, mais aussi des bandes originales pour le cinéma et même le générique d’une émission télévisée éducative diffusée aux États-Unis.

« Je suis touchée à l’idée que cette formidable illustration de Toots soit visible dans plusieurs pays », soit en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suède, en Grèce, au Brésil et aux États-Unis, a commenté sa veuve Huguette Thielemans. « C’est une preuve certaine que sa personnalité, sa musique et son héritage dépassent les frontières, encore aujourd’hui. Sa renommée vibre toujours, cela me rend tellement heureuse. »

À l’occasion du 100e anniversaire de l’enjoué Bruxellois, des concerts et expositions sont par ailleurs organisés dans la capitale belge.