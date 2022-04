15% des pierres du Palais de justice sont à remplacer!

L’étude de la façade avant du Palais de justice met en avant l’état catastrophique de certaines pierres à remplacer. Ce qui va entraîner des retards sur le chantier, comme l’indiquent nos confrères de l’Écho ce vendredi 29 avril.

On le sait, le Palais de justice, moqué pour ses éternels échafaudages (placés en 1984 !), a repris sa rénovation depuis plusieurs mois. D’abord avec la rénovation des échafaudages en question, justement. Pour permettre de réaliser une étude de l’état des pierres du Palais.

Et nos confrères de l’Echo révèlent justement que l’étude de la façade avant révèle un état « pitoyable » de certaines pierres qu’il faut remplacer. « D’après Laurent Vrijdaghs, l’administrateur général de la Régie des Bâtiments, il va falloir remplacer 15 % des pierres de cette façade. Sans compter les autres donc… Le Palais de justice de Bruxelles étant classé, il ne suffira pas de se rendre au Brico du coin pour dénicher le matériau adéquat, ce serait trop simple. La pierre d’origine vient d’une carrière située à Comblanchien, en Bourgogne. Et, classement oblige, il va falloir aller dénicher des blocs dans la même veine rocheuse que celle débusquée à l’époque par Joseph Poelaert et ses équipes et, cerise de pierre sur un gâteau devenu amer, il va évidemment falloir tailler ces pierres sur mesure.

Par ailleurs, la rénovation de l’intérieur du Palais de justice de Bruxelles devrait être bouclée entre 2035 et 2040…