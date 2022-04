Bruxelles: accident de travail sur un chantier de la rue de l’Abattoir

Les pompiers de Bruxelles ont secouru la victime ce vendredi matin…

Un accident de travail s’est produit ce vendredi matin, un peu après 8 h 00, sur un chantier de la rue de l’Abattoir, à Bruxelles. « Un coffrage pour couler du béton est tombé sur un ouvrier et ce dernier est ensuite tombé à son tour dans une cave de trois mètres de profondeur. On a envoyé l’équipe Risc (Rescue in safe conditions) sur place et la victime a été transportée à l’hôpital sous escorte d’un Smur, mais je ne sais pas encore dire si son pronostic vital est engagé ou non », nous a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.