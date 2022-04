La Région bruxelloise a pour mission d’atteindre la neutralité carbone en 2030

La Région bruxelloise a été désignée par la Commission européenne pour faire partie des 100 villes se donnant pour mission d’atteindre la neutralité carbone en 2030.

Ce jeudi, la Commission européenne a publié la liste des 100 villes sélectionnées pour faire partie de la Mission « Villes neutres en carbone et intelligentes » d’Horizon Europe. A l’initiative de Barbara Trachte, secrétaire d’état à la Recherche scientifique, la Région bruxelloise avait soumis sa candidature fin janvier afin de concourir à des moyens supplémentaires pour stimuler la Recherche et l’Innovation bruxelloises en vue d’atteindre les objectifs climatiques et environnementaux de la Région.

Forte de son statut européen d’innovation leader, caractérisée par un écosystème innovant dynamique, impliquant fortement ses entreprises, citoyens et administrations dans les initiatives de Recherche et d’Innovation, , la Région bruxelloise partait avec beaucoup d’atouts à valoriser dans le cadre de la Mission « Villes neutres en carbone et intelligentes » d’Horizon Europe. Elle a su également impliquer la plupart de ses communes, terrains d’expérimentation et d’innovation par excellence, dans ce projet de porter la candidature bruxelloise auprès de la Commission européenne. Cette désignation conforte la dynamique de transition économique dans laquelle s’est engagée la Région avec sa stratégie Shifting Economy récemment adoptée par le Gouvernement bruxellois.

Horizon Europe est le nom du programme de financement 2021-2027 européen pour la Recherche et l’Innovation (R&I). Dans ce programme, la Mission « Villes Neutres en Carbone et Intelligentes» propose de soutenir 100 villes s’engageant résolument dans la transition en traçant une feuille de route pour viser la neutralité carbone. Un objectif déjà fixé par la Région dans sa déclaration de politique générale et qui permettra de faire de la Région bruxelloise un véritable centre d'expérimentation et d'innovation, de dimension européenne. Une mise en réseau et un centre d’échanges de connaissances visant l’internationalisation de bonnes pratiques et la facilitation des collaborations au niveau international seront mis en place dans le cadre de la Mission.

Financements conséquents

Des financements conséquents seront accessibles afin de développer, tester et créer des projets-pilotes innovants en matière de neutralité climatique et en collaboration avec les Bruxellois et Bruxelloises. Le label « Mission » offrira également un signal clair aux investisseurs désireux de participer à la transition de la Région et de ses communes.

Pour Barbara Trachte, Secrétaire d’État à la Transition économie et à la Recherche scientifique, « aujourd’hui, la Commission européenne reconnait officiellement les ambitions environnementales fortes de la Région bruxelloise, en la sélectionnant, parmi les 100 villes européennes qui développeront des projets de recherche collaboratifs tournés vers la neutralité carbone d’ici à 2030. Aujourd’hui, la Région bruxelloise devient un exemple pour ses consœurs : ses bonnes pratiques – au niveau de la RDI mais aussi de l’économie et bien sûr de l’environnement – pourront être développées et répliquées ailleurs, amplifiant ainsi le mouvement destiné à faire de l’Union un territoire climatiquement neutre d’ici à 2050. »