Cinquante mois de prison pour un homme interpellé à l’aéroport avec de la cocaïne

Un Néerlandais de 51 ans a été condamné, mercredi, par le tribunal correctionnel de Bruxelles, à une peine de 50 mois de prison pour avoir tenté d’importer de la cocaïne. Il a été interpellé à l’aéroport avec plus de 100 boulettes dans l’estomac.

Ces boulettes contenaiet 1,38kg de cocaïne. L’homme a justifié son acte par des problèmes d’argent auxquels il fait face: «J’avais déménagé à Curaçao avec ma compagne et tout vendu aux Pays-Bas. Mais ma compagne est décédée d’une tumeur au cerveau et je n’ai plus eu personne sur place. Je voulais rentrer aux Pays-Bas avec ma nouvelle copine, mais j’avais besoin d’argent.»

Selon le prévenu, le transport lui aurait rapporté 6.000 euros. L’homme a également expliqué que ce n’était pas la première fois qu’il s’adonnait à de telles activités et qu’il avait transporté de la drogue au moins quinze fois. Le tribunal l’a donc condamné à une peine de 50 mois de prison ferme.