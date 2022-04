BruSafe: une formation unifiée pour les policiers à vélo

Les brigades cyclistes connaissent un succès grandissant. Mais la pratique du vélo n’était pas professionnalisée. L’école de police BruSafe lance une nouvelle formation pour tous les policiers bruxellois et wallons pour uniformiser la pratique.

Sur son vélo, Sonia Arys s’entraîne encore une dernière fois avant l’examen final. Policière à la zone de Bruxelles Nord, elle achève sa formation à l’école bruxelloise de police BruSafe. « C’est très utile car on apprend vraiment à manier le vélo », commente la policière qui a rejoint la brigade cycliste récemment.

Ce programme est le résultat de deux ans et demi de travail avec la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles (PolBru) et la police d’Anvers. Désormais, les mêmes techniques seront enseignées pour toute la police intégrée. « L’école va devenir le centre de référence pour tous les policiers bruxellois et wallons », déclare avec satisfaction Jacques Gorteman, directeur de l’école de police (ERIP). Jusqu’à présent, chaque zone forme ses bikers.

5 jours de formation

BruSafe propose une formation de 5 jours qui permet au policier d’apprivoiser et maîtriser le véhicule. « Ce n’est pas simplement aller d’un point A à un point B. On a besoin de plusieurs techniques pour effectuer le travail de policier comme le contrôle de personne, la poursuite, le tir… On peut aller partout avec un vélo comme les escaliers, station, garage », indique Tom Hertogs, chef de service de l’équipe cycliste à Anvers et co-développeur de la formation.

Parcours d’obstacles, slalom dessiné avec des cônes, marches… Tous ces exercices demandent de la précision et de la concentration. « Ils apprennent à monter et descendre du vélo, à tomber, à utiliser le vélo comme moyen d’autodéfense et pour bloquer la route. Cette formation permet aussi de connaître ses limites et de les repousser toujours un peu plus », explique David Stevens, chef de brigade cycliste à PolBru et co-développeur de la formation. « Comme les motards ou la brigade canine, on doit se professionnaliser. »

David Stevens, Jacques Gorteman (directeur de l’ERIP) et Jurgen Willems. - Belga

Plus proche

Petit à petit, le vélo rencontre un succès grandissant auprès des forces de l’ordre. « C’est l’avenir car la voiture est de moins en moins acceptée à Bruxelles », estime Sonia Arys. Avec ses 50 bikers, PolBru possède la plus grande brigade cycliste de Belgique. « On a cassé cette image de policier sur son vélo parce qu’il est puni, comme dans les films américains. On a gagné la confiance et on est crédible parce qu’on est en contact avec la population tout en étant sévère quand il faut », se réjouit David Stevens.

C’est d’ailleurs ce qui a poussé BruSafe à créer une formation uniformisée pour tous. « Avant beaucoup de policiers circulaient à pied dans les quartiers. Maintenant, si on le demande à un jeune policier de le faire, c’est risible. Le vélo est un bon moyen de compenser ce qu’on faisait à pied car c’est accessible », constate Jacques Gorteman.

Sans la carrosserie qui coupe le policier du citoyen, le biker est plus attentif. Convaincue par l’importance de la police à vélo, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) est venue voir l’examen de conduite. « Le niveau est vraiment élevé, ce n’est pas si facile », commente la ministre qui a fait un essai. « Les bikers sont très près des citoyens. Ils sont les yeux et les mains de la police sur le terrain. Il faut encore développer davantage la police à vélo. »

Zhen-Zhen Zveny