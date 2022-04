Une pluie de stars au Circus Brussels Padel Open de Bruxelles

Le Circus Brussels Padel Open se tiendra du mardi 3 au dimanche 8 mai, dans la capitale belge.

On se rapproche tout doucement du coup d’envoi, le tout premier Circus Brussels Padel Open débutera dans moins d’une semaine au cœur de la gare maritime de Tour & Taxis. C’est une première dans l’histoire du padel belge que notre pays accueille une manche du World Padel Tour. Si l’on savait déjà qu’une bonne vingtaine de joueurs belges – dont An-Sophie Mestach et Clément Geens – allaient prendre part à la compétition, de nombreuses stars mondiales répondront également à l’appel du rendez-vous bruxellois. Côté féminin, Salazar, Triay, Sanchez, Josemaria, Ortega et Marreto seront, entre autres, de la partie. Le tableau masculin sera également bien garni avec Cuello, Yanguas, Belasteguin, Guttierez, Sanchez, Galan, Lebron, Diaz, Navarro, Di Nenno et Lamperti, notamment. De nombreuses autres équipes seront aussi présentes. Spectacle et ambiance garantis, assurément !