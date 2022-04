Propos de Conner Rousseau sur Molenbeek: l’extrême droite récupère la polémique

Le président de Vooruit (socialistes flamands) Conner Rousseau était mardi sous le feu de vives critiques, jusque dans son propre camp, pour des propos jugés méprisants et xénophobes sur la diversité à Bruxelles, et particulièrement à Molenbeek.

« Quand je roule dans Molenbeek, moi non plus je ne me sens pas en Belgique », affirme Conner Rousseau dans une interview à l’hebdomadaire flamand Humo. « Mais la plupart de ces personnes sont nées ici. Le plus important est qu’elles parlent notre langue et qu’elles travaillent. A Bruxelles, à cause de la pénurie d’enseignants, des gens donnent cours en arabe en classe, parce qu’ils ne parlent pas français. Inacceptable. Et que fait le gouvernement flamand ? Il augmente le coût des cours de langue pour réduire les listes d’attente », à l’en croire.

Interrogé mardi matin (De Ochtend, Radio 1), l’intéressé a affirmé qu’il plaidait en réalité pour une bonne mixité sociale. Il considère que dans certaines régions, on ne parle quasiment qu’arabe et que les enfants ne sont donc pas encouragés à apprendre le néerlandais ou le français, ce qui hypothèque leurs chances à l’école et sur le marché de l’emploi.

Dans les partis démocratiques, nombreux sont ceux qui ont fustigés les propos de Conner Rousseau. Mais sa sortie dans le magazine Humo a également retenu l’attention de l’extrême droite.

Le député flamand Filip Dewinter (Vlaams Belang) et le dirigeant du parti néerlandais PVV (Partij voor de Vrijheid), Geert Wilders, ont introduit une nouvelle demande d’organiser une visite de Molenbeek le 13 mai prochain, et disent inviter Conner Rousseau à les accompagner.

Une précédente tentative de leur part, en 2017, qu’ils avaient qualifiée de « safari de l’islam » et qui devait être contestée par une contre-manifestation, avait été interdite par ordonnance de police, sous le mayorat de Françoise Schepmans (MR), pour menace à l’ordre public. Le Conseil d’État avait annulé cette ordonnance en 2021 parce que la bourgmestre ne s’était pas adressée au conseil communal pour adopter l’ordonnance.