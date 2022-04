Ces propos de Connor Rousseau rendent fous les socialistes bruxellois

La sortie du président de Vooruit Conner Rousseau chez Humo a fait vivement réagir nos politiciens bruxellois. « Quand je roule à Molenbeek, je ne me sens pas en Belgique ». Des propos qui ont fait réagir Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre.

C’est une sortie qu’on pourrait qualifier de surprenant. Le président des socialistes flamands s’en est pris à Molenbeek, une commune… socialiste, dirigiée par la bourgmestre Catherine Moureaux. Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre n’a pas tardé à réagir.

Interrogé mardi matin (De Ochtend, Radio 1), Conner Rousseau a affirmé qu’il plaidait en réalité pour une bonne mixité sociale. Il considère que dans certaines régions, on ne parle quasiment qu’arabe et que les enfants ne sont donc pas encouragés à apprendre le néerlandais ou le français, ce qui hypothèque leurs chances à l’école et pour le marché de l’emploi.

Le ministre flamand en charge de Bruxelles, Benjamin Dalle (CD&V), a réagi avec virulence. « Ce que Conner Rousseau déclare aujourd’hui dans Humo n’est pas seulement indigne, c’est aussi totalement faux. Les cours de langue et le parcours de citoyenneté sont gratuits à Bruxelles », a-t-il répondu sur Twitter. « Quant à prétendre que des cours seraient donnés en arabe ? Qu’il me montre seulement une telle école de la Communauté néerlandophone ! »

Jef Van Damme, échevin Vooruit à Molenbeek, a lui aussi dénoncé les propos de son président de parti. « Remarque très déplacée de Conner Rousseau. Molenbeek, c’est tout autant la Belgique que Saint-Nicolas », la ville natale de M. Rousseau en Flandre orientale, a-t-il lancé. « Qu’il s’arrête (à Molenbeek) la prochaine fois qu’il y passe, je serais heureux de lui faire visiter les lieux en 2022 ».

Chez les socialistes francophones aussi, l’indignation était vive. « Manifestement, il ne vient pas souvent à Bruxelles. Bruxelles est une région cosmopolite avec quelque 160 origines différentes et c’est ce qui fait notre richesse. Ces propos stigmatisants avec un relent xénophobe. Et c’est d’autant plus insupportable que ces propos viennent d’une personne de gauche. Ce sont des propos qu’on attend plus de partis extrémistes, mais pas dans la bouche de Rousseau. Je l’invite à se reprendre et se ressaisir », commente le président du PS bruxellois, Ahmed Laaouej.

Et d’ajouter : « Molenbeek connaît des difficultés socio-économiques, mais on ne doit pas pour autant la stigmatiser, surtout de la part de personnes externes à cette commune. C’est tout simplement du mépris et ce n’est pas acceptable. »

D’autres partis réagissent

Le député N-VA Theo Francken, quant à lui, buvait du petit-lait. « Les socialistes votent depuis des années contre un durcissement de la politique migratoire. Ils n’ont conquis la Bruxelles libérale que grâce à l’immigration de masse qu’ils ont tant défendue et défendent encore. La famille PS Moureaux dirige Molenbeek depuis des décennies, laissez-moi rire », a-t-il tweeté.

Mais pour la co-présidente d’Ecolo Rajae Maouane, les propos de Conner Rousseau sont « intolérables ». « Ils traduisent une grande méconnaissance de Bruxelles. Les Bruxellois.es méritent le respect. »

La bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), n’a pas manqué de réagir avec « dégoût et colère ». « Jamais venu à Molenbeek, (Conner Rousseau) se met de manière caricaturale dans la roue de la droite extrême, méprisant par là 100.000 Molenbeekois », a-t-elle tweeté, en dénonçant du « bashing ». Elle a annoncé envoyer derechef une invitation à l’intéressé pour « venir à la rencontre de la réalité dès la semaine prochaine ».