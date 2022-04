L’opposition bruxelloise s’inquiète du virage déficitaire du budget 2022

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a adopté lundi soir, majorité contre opposition, le projet de budget 2022 de celle-ci. Le déficit qui en ressort inquiète l’opposition.

L’opposition (MR, PTB, Les Engagés-CD&V et N-VA) s’est inquiétée du déficit de près de 4,8 millions d’euros sur un total de quelque 912 millions d’euros à l’ordinaire, et de la présentation tardive du projet de la majorité.

Pour freiner au maximum l’impact du déficit, plusieurs recettes en provenance des taxes communales sont en augmentation. Les différents intervenants ont défendu des propos diamétralement opposés sur leur impact sur la population.

Pour le conseiller David Weytsman (MR), c’est le « royaume des horreurs. On attaque les Bruxellois et Bruxelloises sur leur pouvoir d’achat ». Selon lui on observe plus de 38 % d’augmentation pour les taxes communales en 4 ans (de 61 à 84 millions d’euros), et une hausse constante de la paupérisation de la population, avec en corollaire une nouvelle hausse du budget accordé au CPAS.

« L’augmentation de nombreuses taxes communales impactera fortement des sociétés, des commerçants et des citoyens de la classe moyenne, avec le risque d’engendrer un nouvel exode problématique », ont estimé Didier Wauters et Bianca Debaets (Les Engagés/CD&V).

Par la voix de Mathilde El Bakri, le PTB n’a pas vu d’un mauvais œil la hausse de la taxe sur les bureaux qui touchera les grosses sociétés tout en en protégeant les petits indépendants. Elle s’est montrée plus critique sur la hausse des recettes des horodateurs et la frilosité taxatoire de la Ville à l’égard des sociétés privées de parking.

Dans la majorité, le bourgmestre Philippe Close (PS) et plusieurs échevins ont insisté sur le bouclier fiscal mis en place autour des impôts fondamentaux (additionnels IPP et au précompte immobilier).

L’impact de l’augmentation de la taxe sur l’occupation de voirie pour les chantiers des particuliers a nettement divisé le collège et l’opposition.