Une importante quantité de stupéfiants découverte dans une habitation à Laeken

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a découvert début avril une importante quantité de stupéfiant dans une maison à Laeken. 800 jeunes plants de cannabis ont été retrouvés et quatre personnes ont été interpellées.

Cette perquisition a été rendue possible grâce à la découverte d’indices dans une ancienne plantation située à Dilbeek, indiquent ce lundi les autorités. « Dans la maison, 800 jeunes plants de cannabis ont été trouvés, 321 grands pots de fleurs et 48 grandes lampes. Un grand sac contenant 84,2 grammes de marijuana et un pistolet avec des munitions ont également été trouvés », précise la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Un homme a été interpellé sur place et un second dans la foulée. Ce dernier a candidement sonné à la porte de l’habitation laekenoise lors de la perquisition. Au total quatre personnes ont été interpellées dans ce dossier, trois ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt.