Le procès du couple Van Eyken pour destruction de preuves reporté à juin

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté, lundi, le procès de l’ancien député Christian Van Eyken et de son épouse Sylvia Boigelot, pour destruction d’une pièce à conviction, au 13 juin. Le couple a déjà été reconnu coupable d’assassinat.

Ils sont soupçonnés d’avoir détruit un lecteur DVD et un DVD au greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles, en août 2018.

Christian Van Eyken et Sylvia Boigelot ont été inculpés en novembre 2018 pour sabotage informatique et destruction de biens d’utilité publique. Ils sont suspectés d’avoir détruit un lecteur DVD et un DVD contenant des images de caméra de vidéo-surveillance, lors d’une consultation de leur dossier, au greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles, en août 2018. Ils étaient alors prévenus dans un dossier d’assassinat, celui de l’ancien compagnon de Sylvia Boigelot, Marc Dellea.

En septembre 2019, le tribunal correctionnel de Bruxelles les a reconnus coupables de ce crime et condamnés à 23 ans de prison. En février 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement et a aggravé la peine, qui est passée à 27 ans de prison. Mais au mois de juin, la Cour de Cassation a partiellement cassé cet arrêt.

Le dossier a alors été renvoyé vers la cour d’appel de Mons où les deux prévenus ont été rejugés, uniquement sur la peine. Le ministère public a requis 25 ans de prison à leur encontre. L’arrêt sera prononcé mardi.