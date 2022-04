Deuxième édition du «Mois de la nature» en mai à Bruxelles

Bruxelles Environnement lance la 2 e édition du « Mois de la Nature » , du 1er au 31 mai, à la . Au programme : des balades guidées à pied ou à vélo, des ateliers participatifs et des découvertes insolites...

Bruxelles Environnement organise la 2e édition du «Mois de la nature» du 1er au 31 mai, fait savoir lundi l’administration bruxelloise dans un communiqué. À travers cet événement, Bruxelles Environnement entend favoriser l’exploration de la Région bruxelloise «au travers de ses quatre paysages: la Ville dense, la Ville d’eau, la Ville forêt et la Ville campagne».

Les espaces verts de la Région bruxelloise «couvrent plus de la moitié de sa superficie», «les bois et les forêts, les parcs, les jardins privés, les zones humides, les terres agricoles, les friches, les terrains de jeux, les cimetières? autant d’espaces étendus sur 8.000 hectares, qui favorisent le développement de la nature et la protection de la biodiversité», indique Bruxelles Environnement.

Durant l’ensemble du mois de mai, plus de 80 activités gratuites seront ainsi proposées en collaboration avec de nombreuses associations et institutions bruxelloises: ateliers de fabrication de nichoirs, plantations collectives, balades, projection de films, exposition photos, etc. Le programme complet est accessible à l’adresse suivante: participez.environnement.brussels.