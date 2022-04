Felice Mazzù: «On a exécuté notre plan à la perfection en début de match»

L’Union a remporté le derby bruxellois face au Sporting d’Anderlecht ce dimanche.

Felice Mazzù était naturellement ravi de la tournure des événements. Et surtout du début de match canon de la part de ses ouailles qui ont planté deux buts dans le premier quart d’heure. « Dans les vingt à vingt-cinq premières minute, on a exécuté notre plan à la perfection », déclarait-il. « On est aller chercher Anderlecht le plus haut possible et on a mis une bonne pression. On se retrouvait parfois à quatre joueurs anderlechtois face à nos trois défenseurs mais cela n’a pas été préjudiciable. Par contre, on a eu plus de mal dans les vingt dernières minutes de cette première mi-temps. On a reculé et Anderlecht a été meilleur. On se retrouvait souvent en infériorité numérique au milieu du jeu, notamment à cause du fait que Verschaeren et Refaelov rentraient régulièrement dans l’axe. »

Mais le tacticien carolo a pu compter sur ses hommes forts, et notamment sur Deniz Undav, qui s’est offert un triplé d’assists. Le meilleur buteur du championnat avec ses vingt-cinq réalisations s’est cette fois mué en passeur décisif. « On a vu le Undav qui a signé à Brighton. C’est un attaquant atypique, qui met des assists. Et ça, c’est important pour nous. De plus, il abat un gros travail défensif. Si Dante Vanzeir a été élu homme du match, on peut aussi tirer un grand coup de chapeau à Deniz. »

« J’ai dit que je privilégierai les hommes en forme »

Le coach saint-gillois en a également profité pour donner des explications quant à trois de ses choix : ceux d’aligner Bager, Machida et Mitoma. Et dès lors de laisser sur le banc Kandouss, Van der Heyden et Lapoussin. « Durant le stage (NDLR : l’Union est partie en Espagne durant quelques jours la semaine dernière pour préparer les Champions Playoffs), j’ai dit que je démarrerais les Playoffs avec les joueurs en forme, par rapport aux derniers matches de la phase classique et également par rapport à l’amical qu’on a disputé. Durant la phase classique, j’ai toujours privilégié les joueurs qui ont participé au projet depuis deux ans. Mais maintenant, c’est une nouvelle compétition qui commence. »

Grâce à ce succès, l’Union compte désormais dix points d’avance sur Anderlecht et l’Antwerp et trois sur Bruges. De là à dire qu’on se dirige vers un duel avec les Blauw en Zwart, il y a un pas que Felice Mazzù ne veut pas franchir. « On va se satisfaire de la victoire mais ne pas se projeter plus loin. Le plus important restera l’aspect mental. Il va falloir être capable de gérer toute cette atmosphère qui nous entoure. Il ne faudra pas avoir de suffisance et se voir trop beau. Il est beaucoup trop tôt pour parler de mano a mano avec Bruges. »