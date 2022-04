Stéphane Breda: «Les ballons anderlehtois n’avaient pas franchi la ligne»

Cette première journée des playoffs avec Union-Anderlecht en clôture n’a pas échappé à l’attention de notre consultant arbitrage Stéphane Breda. Outre le derby bruxellois, il revient aussi sur les autres matches.

FC Malines – SC Charleroi

« Je suis interpellé par le comportement du gardien du Sporting Charleroi, qui a simulé des crampes pour permettre à deux autres équipiers de s’alimenter. Or, on peut toujours demander l’autorisation à l’arbitre de sortir du terrain pour se désaltérer. Ce qui dépasse l’entendement, c’est de l’avouer ouvertement après le match. C’est de la tricherie manifeste, l’Union belge devrait prendre ses responsabilités à ce sujet. »

FC Bruges – Antwerp

« La carte rouge de l’Anversois Seck est logique. Un premier avertissement pour une faute et une seconde pour une poussée alors que l’action se déroule plus loin mais pas au point de prendre une rouge directe. C’est très bien sifflé de M. Lambrechts. »

Gantoise – Genk

« Je dois revenir sur Vadis Odidja. Il prend une carte justifiée pour avoir touché la cheville d’un joueur limbourgeois même si ce n’était pas son intention. Je l’ai arbitré quand il était plus jeune et il avait un tempérament volcanique à l’époque. Je m’étonne qu’avec son expérience il se laisse encore aller à prendre une seconde jaune. Et je ne reviendrai pas sur l’attitude de son coach… »

Union SG – Anderlecht

« Sur cette première mi-temps, je dois souligner que presque toutes les décisions de M. Lardot ont été les bonnes. Je remarque juste qu’il aurait pu donner une carte jaune quand Zirkzee empêche le dégagement de Moris. Sur le 2-1 d’Anderlecht, on peut juste critiquer le temps d’attente pour avoir une décision mais il fallait prendre le temps de placer les lignes. Pour les deux occasions d’Anderlecht sauvées sur la ligne, il était clair que le ballon ne l’avait pas franchie. Sur la première des deux actions, c’est un peu plus compliqué de le juger parce que le ballon était dans l’air mais ma première conviction allait dans le sens de la décision. Je n’ai rien à redire sur la 2e mi-temps. »