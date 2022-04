Defourny (RWDM) après le match face à Seraing : « Nous sommes plus forts dos au mur »

Le gardien a permis au RWDM de préserver une chance de victoire finale grâce à plusieurs arrêts de grande classe.

Les supporters quittaient le stade Machtens la mine basse, déçus par l’issue de cette rencontre aller entre le RWDM et Seraing dans ce barrage de D1A (0-1). Les joueurs n’ont pas réussi à emballer la partie. « Nous sommes déçus car nous voulions enflammer la rencontre face à nos supporters. Cela ne s’est pas passé comme prévu », racontait le gardien, auteur d’une très belle partie.

Que ce soit en termes de jeu ou de créativité dans les derniers mètres, les Molenbeekois ont pêché. De l’autre côté, en revanche, les Sérésiens se mettaient en avant grâce à plusieurs actions chaudes. Heureusement pour les Rouge et Noir, Théo Defourny permettait aux siens de conserver le zéro grâce à plusieurs interventions chaudes. « C’est mon job de faire de mon mieux pour aider mes coéquipiers. On devra faire un meilleur match et que tout le monde soit à 100% pour renverser la situation. »

Le gardien garde le moral et croit toujours aux chances de montée. « Il reste une manche et nous allons nous donner à fond pour l’emporter. Nous sommes plus forts quand nous sommes dos au mur. On l’a déjà montré à plusieurs reprises cette saison. »

Réponse samedi prochain.