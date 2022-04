À Evere, une Jam Graffiti session ces 23 et 24 avril

Pour marquer en beauté le lancement de son nouveau Cycle « Art Urbain », le centre culture l’Entrela’ propose un événement inédit : une Jam Graffiti ces 23 et 24 avril, afin de faire découvrir l’univers du Graffiti et du Street Art.

L’art fleurit et s’immisce partout. En ville également, au coin de nos rues, dans les espaces communs, là où on l’attend parfois le moins. L’Entrela’ – Centre culturel d’Evere se donne pour mission de développer les arts urbains et spécifiquement le Graffiti et le Street Art, en partenariat avec des artistes everois. La Jam Graffiti est au graff ce que la jam session est à la musique : un moment d’improvisation pour créer une émulation artistique dans un contexte festif et ouvert. Une quinzaine d’artistes professionnels sont invités à peindre tout au long du week-end sur des infrastructures spécialement installées pour l’occasion, et ce sur le bon son de DJs Hip-Hop pionniers du mouvement (Sonar, Substanz et Ko-Neckst). En cerise sur le gâteau, des foodtrucks proposeront de la nourriture et des boissons, pour que le public ne manque de rien !

Les deux journées permettront des rencontres entre publics et artistes professionnels comme amateur afin de comprendre comment se réalise un graff ou une fresque d’art urbain. Il s’agit de comprendre comment un trait de peinture est le point de départ d’une œuvre abstraite ou figurative ou d’une signature énigmatique qu’on appelle un blase.

Les artistes réaliseront en direct des œuvres dans 3 lieux, pour le plaisir de vos yeux. Dans le parc du Complexe Sportif (nº300, av. des anciens combattants, à l’entrée des installations du club de hockey Royal White Star), à la rue de Genève (au niveau du numéro 113), dans le Quartier Platon (au croisement entre rue de Zaventem et av. Jules Bordet). Ceci est un événement co-organisé avec le collectif For Evere Walls, représenté par Big Up ASBL.

L’événement, qui se déroule ces 23 et 24 avril 2022, de 14h à 22h le samedi et 12h à 18h le dimanche, se fait avec le soutien de la commune d’Evere et la Région de Bruxelles-Capitale.