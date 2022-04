Inauguration des premiers WorldSkills Belgium Training Centers

Les « Red Bears », compétiteurs des métiers techniques et technologiques, ont désormais leurs centres d’entraînement. Et parmi les nombreux métiers en lice dans la dynamique WorldSkills, le premier à inaugurer cette nouvelle formule est le soudage.

C’est dans les WorldSkills Belgium Training Centers que les jeunes compétiteurs belges vont désormais suivre un programme unique de perfectionnement avant une compétition belge ou internationale et très utile pour booster leur carrière. Les deux premiers centres à s’inscrire dans ce partenariat innovant concernent le soudage et sont Technicity.brussels à Anderlecht et Technocampus à Gosselies. L’inauguration officielle a eu lieu ce 22 avril.

D.R.

« Devenir un WorldSkills Belgium Training Center, c’est d’abord avoir la volonté d’atteindre un objectif : devenir un centre de référence dans un métier pour pouvoir partager les enseignements des compétitions belges et internationales avec tout un secteur professionnel. Il s’appuiera sur deux éléments : une équipe pédagogique formée à encadrer les jeunes dans un métier selon le référentiel mondial, le WorldSkills Operational Standard, et les échanges internationaux de bonnes pratiques, ainsi qu’un centre équipé du matériel nécessaire pour le bon déroulement des formations métier », résume Francis Hourant, directeur de WorldSkills Belgium.

Des équipements modernes

Pour le soudage, l’équipe pédagogique est emmenée par Raphaël Colle, Expert WorldSkills Belgium en soudage : « Devenir WorldSkills Belgium Training Centre est fédérateur vis-à-vis des jeunes : cela leur donne envie de faire partie du mouvement. C’est aussi la garantie d’avoir accès aux équipements les plus modernes du pays et d’acquérir un surplus de savoir-faire. »

Kevin Deltour, 26 ans et médaillé d’excellence en soudage à EuroSkills Graz 2021, abonde : « J’ai eu l’occasion de me former avec Raphaël dans ces centres avant leur reconnaissance officielle. Ce label de Training Center est attractif, c’est un gage de qualité pour les jeunes et les employeurs. »

En route vers la finale

Une première sélection de 10 jeunes soudeurs à bénéficier du nouveau label est déjà dans la place. Après avoir passé avec succès la présélection organisée par Raphaël et ses collègues au mois de mars 2022, ils forment le « Skills Team Soudage ». Beniamin, Benjamin, Gillis, Kilian, Maarten, Michiel, Nicolas, Quentin, Yente et Zion auront donc le privilège, au cours des prochains mois, de se perfectionner au plus haut niveau chez Technicity.brussels et chez Technocampus.

Les 6 meilleurs d’entre eux accéderont à la finale du championnat belge qui a lieu à Ciney du 13 au 15 novembre, dans l’espoir de décrocher un ticket pour l’échelon européen, EuroSkills 2023 qui aura lieu en Pologne. À noter que Kilian Bovée défendra déjà les couleurs de la Belgique en octobre à WorldSkills Shanghai 2022 et s’entraînera avec les meilleurs formateurs des deux centres.

D’autres WorldSkills Belgium Training Centers seront inaugurés au cours des prochains mois.