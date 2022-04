Uccle lance son deuxième Budget participatif avec une enveloppe de 150.000 euros

Après la réussite de la première édition du budget participatif d’Uccle en 2020, aussi bien en termes de participation que de qualité des projets proposés, la commune d’Uccle reconduit cette initiative en 2022.

Pour cette nouvelle édition du budget participatif, les citoyens pourront décider de l’utilisation d’une partie du budget de la commune, pour un montant qui passe de 50.000 à 150.000 euros. Pour rendre le Budget participatif encore plus accessible, les projets doivent être soumis par des groupes de 3 personnes (au lieu de 5) et c’est possible dès l’âge de 14 ans (au lieu de 16 ans). Les projets proposés doivent porter sur des dépenses d’investissement et participer à l’amélioration du cadre de vie, renforcer la cohésion sociale ou favoriser le développement durable. La commune d’Uccle réalisera les projets lauréats dans les 24 mois faisant suite à l’approbation des projets en conseil communal.

Les projets peuvent être introduits du 4 avril au 3 juin 2022 en ligne ou via le formulaire (disponible sur la plateforme et sur www.uccle.be) à renvoyer par e-mail à l’adresse participationcitoyenne@uccle.brussels ou à déposer dans l’une des urnes de vote disponibles au Centre administratif d’Uccle, au Centre Culturel d’Uccle et bibliothèques communales. Après une étude de faisabilité effectuée par les services communaux, les projets éligibles seront soumis au vote en octobre 2022 à l’ensemble des Ucclois. Les projets qui auront recueilli le plus de voix seront alors mis en œuvre par la commune dans les 2 ans.

« Le Budget participatif est l’un des leviers principaux de la participation citoyenne. Il permet aux habitants d’impulser des projets et d’être impliqués dans l’utilisation du budget communal. C’est un outil précieux et le succès de la première édition montre qu’une partie de la population est en attente de participer concrètement à la gestion de la commune », souligne Perrine Ledan (Ecolo), échevine de la Participation citoyenne. « Le Budget participatif est un projet transversal qui implique de nombreux services, en cela il peut bousculer les habitudes mais de manière positive. Notre principal défi est d’arriver à toucher plus de citoyens pour que chacun se sente légitime de donner son avis sur le budget communal et de proposer des projets. »

En parallèle du budget participatif dont les projets seront réalisés par la Commune, un nouvel appel à projets dans le cadre du Subside Coup de Pouce Projet Citoyen a été lancé en avril. Vous avez une idée de projet pour votre quartier ou votre commune ? Vous souhaitez le réaliser vous-même en tant que groupement citoyen en bénéficiant d’un coup de pouce financier de la Commune ? Le Subside Coup de Pouce est pour vous s’il s’agit d’un projet relevant de ces thématiques : la transition écologique, la lutte contre l’isolement, l’échange de savoirs, l’entraide et la solidarité, l’embellissement d’un quartier, la diffusion et animation culturelle. Deux catégories de projets peuvent être subsidiées : les projets visant un quartier (subside entre 300 et 1.000 euros) et les projets visant l’ensemble des ucclois et inscrits dans la durée (subside entre 1.000 et 3.000 euros).

Pour introduire votre candidature, complétez le formulaire de demande et envoyez-le au Service Participation Citoyenne, par e-mail (participationcitoyenne@uccle.brussels) ou par courrier postal (rue de Stalle 77 à 1180 Uccle). Les candidatures peuvent être introduites du 4 avril au 3 juin 2022. Un second appel sera lancé du 3 octobre au 13 novembre 2022.